Автобус с 45 пассажирами опрокинулся после ДТП с фурой под Новосибирском

На трассе Р-254 в Новосибирской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с грузовиком. Рейсовый междугородний транспорт перевозил 45 человек. Об этом сообщает прокуратура сибирского региона.

Надзорное ведомство опубликовало снимок с места ДТП и описало предварительную картину произошедшего. Согласно одной из версий, водитель фуры врезался в заднюю часть автобуса №289, следующего по маршруту «Метро Заельцовская — Французский квартал». Удар оказался сильным: междугородний транспорт вылетел в кювет и перевернулся.

К месту ДТП стянулась скорая помощь и полиция. Пострадали четыре человека, которым оказывают необходимую помощь в медучреждениях. Жертв нет.

Проверка по факту аварии покажет, соблюдались ли ПДД со стороны водителя грузовика. Также узнают, мог ли управляющий автобусом нарушить требования законодательства по перевозке людей.

Ранее сообщалось, что фура вылетела с дороги в Башкортостане и «выронила» сотни банок с пивом.