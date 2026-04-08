«Неуважение к вере»: в Башкирии потребовали сделать понедельник после Пасхи выходным

Власти Башкортостана получили необычное обращение. Общественник предложил объявить 13 апреля, понедельник после православной Пасхи, выходным днем — по аналогии с некоторыми другими российскими регионами, где уже установили дополнительный отдых на этот день. Свое обращение он опубликовал на странице главы республики Радия Хабирова.

Автор письма подчеркнул, что в Башкортостане многие семьи живут в гармонии, сочетая традиции двух великих конфессий — ислама и христианства. Однако если мусульманские праздники (Ураза‑байрам и Курбан‑байрам) давно стали официальными выходными, то главный христианский праздник такого же признания пока не получил.

«Почему главный христианский праздник — Пасха, традиционно отмечаемый в воскресенье, не получает такого же всенародного признания и, соответственно, соответствующих ему выходных дней?» — говорится в тексте.

Общественник считает, что объявление понедельника после Пасхи нерабочим днем стало бы не просто логичным шагом, но и актом глубокого уважения к гражданам, исповедующим православную веру. Отсутствие такого выходного, по его мнению, может восприниматься как неуважение к значительной части верующих.

В ответ на обращение сотрудники Центра управления регионом Башкортостана пояснили, что письмо «внимательно изучили» в Совете по государственно-конфессиональным отношениям. При этом они напомнили, что в соответствии с федеральным законодательством вопрос о введении выходного дня может быть рассмотрен только по обращению религиозных организаций. За дополнительными разъяснениями общественнику рекомендовали обратиться непосредственно в Уфимскую епархию.