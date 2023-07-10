«Неужели дочери позвонить трудно»: мошенники обманули отца известной актрисы на почти миллион рублей

Отца актрисы сериала «Глухарь» Оксаны Скоропад обманули мошенники, выпросив у него почти миллион рублей на «спасение» дочери от уголовной ответственности, сообщает SHOT.

Как уточняется, злоумышленник позвонил 63-летнему Валерию Скоропаду и представился сотрудником Следственного комитента РФ. Преступник объяснил, что дочь Валерия якобы сбила на автомобиле человека, и сейчас и она, и пострадавший находятся в критическом состоянии в реанимации. Мошенник добавил, что когда Оксана очнется, на нее заведут дело.

Обманутый передал курьеру злоумышленников деньги и одежду для дочери, продолжая волноваться за ее здоровье и безопасность. Однако та вскоре сама появилась на пороге и, успокоив отца, повела его писать заявление в полицию.

«Все потому, что общаться надо с родителями»; «Какие же тупые люди бывают. Неужели дочери позвонить трудно?»; «Не могут для начала позвонить своим родным, а уже потом сломя голову отдавать деньги?» — прокомментировали новость россияне.

Напомним, Оксана Скоропад снималась в сериалах «Глухарь», «След», «Тайны следствия» и «Спецбат».

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