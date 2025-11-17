Неужели заработало? В России внезапно включился YouTube

В России пользователи нескольких мобильных операторов сообщили о стабильной работе YouTube. URA.RU подтвердил, что сервис открывается без задержек у абонентов МТС и «Билайна».

Ранее в телеграм-канале Baza провели опрос среди пользователей, по итогам которого часть участников также отметила нормальное функционирование видеохостинга. Среди обсуждаемых версий — возможная связь улучшения работы сервиса с событиями в США, где киберкомандованию было предписано приостановить деятельность, направленную против России.

Ранее YouTube закрыл доступ тем, кто не хочет смотреть рекламу.