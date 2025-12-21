Неужели Земле конец? Гигантская черная дыра пряталась под боком

Европейское космическое агентство сообщило об обнаружении рекордно массивной черной дыры в галактике Млечный Путь. Объект получил обозначение Gaia-BH3 и стал самой тяжелой черной дырой звездного типа, найденной в пределах галактики, пишет Hi-Tech Mail.

Открытие сделано с помощью европейского космического телескопа Gaia. По данным астрономов, масса Gaia-BH3 превышает массу Солнца в 33 раза. Черная дыра расположена на расстоянии около 2000 световых лет от Земли, что делает ее второй по удаленности среди подобных объектов, обнаруженных в Млечном Пути.

Ближайшей к Земле черной дырой остается Gaia-BH1, находящаяся на расстоянии 1560 световых лет. Ее масса составляет 9,6 массы Солнца, что значительно меньше нового объекта.

Gaia-BH3 расположена в созвездии Орла. Ученые отметили, что масса этой черной дыры была определена с высокой точностью благодаря наблюдениям за движением звезды-компаньона. По словам участников проекта Gaia, столь крупный объект стал неожиданностью для научного сообщества.

Изначально публикация обновленных данных телескопа Gaia планировалась на конец 2025 года. Однако значимость находки побудила исследователей обнародовать информацию досрочно, чтобы другие ученые могли приступить к ее изучению.

Астрономы допускают, что в Млечном Пути могут существовать и другие массивные черные дыры, однако без звезд поблизости они остаются практически незаметными для наблюдений.

