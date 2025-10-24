Неверная подача законопроекта о налоге после продажи жилья ввела в заблуждение

Фото: [ Новый МКД на ул. Набережной в Лыткарино принял переселенцев из ветхого жилья/Медиасток.рф ]

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков пояснил, что законопроект об изменении налоговых льгот при продаже жилья был неправильно представлен в СМИ. Он отметил, что изменения минимальны и не отменяют существующие льготы, а лишь уточняют отдельные условия их применения, передает « Лента.ру ».

Барсуков заявил, что новый законопроект, касающийся налоговых льгот при продаже жилья, вызвал ошибочную реакцию из-за неверной подачи в СМИ. По его словам, суть инициативы сводится к уточнению отдельных пунктов, а не к полной отмене льгот.

В частности, сохраняется правило о владении недвижимостью в течение 3–5 лет для освобождения от налога. Дополнительно вводится уточнение, что владение должно быть непрерывным.

Барсуков также сообщил, что для семей с детьми сохраняется право на освобождение от налога при покупке нового жилья. Однако теперь учитывается не только доля в жилом помещении, но и его кадастровая стоимость. Это, по мнению эксперта, может сократить выбор подходящей недвижимости.

Риелтор подчеркнул, что остальные положения законопроекта остаются без изменений и назвал распространенные в медиа сообщения о полной отмене льгот «некорректными».

Ранее диетолог Макиша призвала ввести налог на сахар для борьбы с ожирением.