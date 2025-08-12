Невеста положенного в гроб с мешком на голове бойца обратилась в органы

Женщина сообщила, что подала заявление, но правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. Подробностями поделилась «Лента.ру» со ссылкой на источник в соцсетях.

Возлюбленная погибшего участника спецоперации опубликовала видео, в котором рассказала о произошедшем. Как оказалось, родственники ветерана только на кладбище обнаружили, что тело доставили в гробу с мешком на голове.

В связи с ситуацией женщина подала заявление в правоохранительные органы, но получила отказ в возбуждении уголовного дела. По ее словам, участковый заявил, что все процедуры были выполнены правильно.

