Невесте подсунули ядовитую змею после спора о приданом

В индийском городе Канпур родственники жениха подвергли молодую девушку смертельной опасности, заперев ее в комнате с ядовитой змеей из-за спора о размере приданого. Об этом сообщает India Today.

В индийском городе Канпур родственники жениха чуть не устроили расправу над молодой женой из-за спора о приданом. Согласно информации издания, семья мужчины потребовала дополнительную сумму денег после свадьбы, а когда получила отказ, заперла 25-летнюю девушку в комнате с ядовитой змеей.

Рептилия укусила невесту, но родственники мужа отказались вызывать медицинскую помощь. Только вмешательство сестры пострадавшей позволило доставить девушку в больницу. Полиция возбудила уголовное дело против семи человек, включая ближайших родственников жениха. Инцидент произошел в районе Колонелгандж, где подобные случаи продолжают происходить, несмотря на законодательный запрет такой практики.

Ранее смельчак заснул с ядовитой обезглавленной змеей в одной постели.