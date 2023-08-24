«Невежество дает такие уродливые плоды»: муфтий жестко раскритиковал мигранта, напавшего на девушку из-за шорт

Соцсети и СМИ облетели кадры жестокого поведения мигранта в Нахабине. Он ударил девушку за то, что она вышла на улицу в шортах. Муфтий Московской области и председатель Духовного управления мусульман региона Рушан Аббясов заявил, что поведение дебошира выходит за все возможные моральные рамки.

Собеседник категорически осудил мигранта и подчеркнул, что совершенное преступление противоречит не только мирскому, но и Божьему закону.

«В исламе и в других авраамических религиях «спасение от греха», как выразился нападавший, никогда не осуществлялось путем насилия, а только путем увещевания и личного примера. Посягательство же на здоровье и жизнь других людей строжайше запрещено», — пояснил Аббясов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Муфтий выразил уверенность, что дебошир неправильно понимает свою религию и ее постулаты. Прикрываться же некими возвышенными намерениями в этой ситуации недопустимо, отметил председатель ДУММО.

«Невежество, помноженное на жестокость, к сожалению, дает такие уродливые плоды, какие мы видим в этом ужасном происшествии, и уж тем более такое девиантное поведение не может быть прикрыто псевдоблагородными целями», — резюмировал Аббясов.

Ранее стало известно, что мигранту, напавшему на девушку, грозят тюрьма и депортация.