«Приехать обратно будет трудно»: мигранту, ударившему девушку из-за шорт, грозят тюрьма и депортация

В подмосковном Нахабине мигрант напал на девушку за то, что она вышла на пробежку в шортах — непристойной, по его мнению, одежде. Как сообщает «Подслушано Нахабино», мужчина ударил пострадавшую в лицо, а впоследствии его задержала полиция. Инцидент засняли на видео.

Какое наказание может грозить дебоширу, рассказала юрист Алла Георгиева. Она подчеркнула, что иностранные граждане, находясь на территории России, должны соблюдать ее законы. Бить человека по лицу за то, что кому-то не понравился его внешний вид — недопустимо и наказуемо. В качестве минимальной ответственности эксперт назвала штрафы, арест и обязательные работы.

«Если были нанесены побои или совершены насильственные действия, виновное лицо могут привлечь к административной ответственности, и ему будет назначено наказание в виде штрафа в размере от пяти до 30 тыс. руб., либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уголовное же наказание последует, если был причинен вред здоровью потерпевшей. Состав преступления и наказание будут зависеть от степени тяжести правонарушения.

«При легком вреде здоровью предусмотрен штраф в размере до 40 тыс. руб., либо арест на срок до четырех месяцев. Если же легкий вред здоровью причинен из хулиганский побуждений или по мотивам вражды, к примеру, расовой, национальной, то можно получить реальный срок до двух лет», — сказала Георгиева.

Если правоохранительные органы усмотрят в действиях мигранта состав преступления по статье «Побои», то его ждет наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов или лишения свободы на срок до двух лет, продолжила юрист.

В случае, если нарушителя лишат свободы, его после отбытия срока в России депортируют на Родину, добавила Георгиева.

«После этого приехать обратно ему будет трудно. Пострадавшая же сможет потребовать дополнительно компенсации морального вреда и возмещения всех понесенных в результате инцидента издержек», — подытожила собеседница.

Ранее в Сургуте на подростков напала вооруженная банда.