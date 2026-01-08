Невиданные сугробы: сколько тонн снега ежедневно вывозят с улиц Петербурга

В Санкт-Петербурге с начала текущего зимнего периода выпало около 76 сантиметров снега. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин, отметив, что такое количество осадков создает серьезную нагрузку на коммунальные службы, пишет ТАСС .

По его данным, для ликвидации последствий снегопадов объемы вывоза снега с улиц города были увеличены в пять раз по сравнению со стандартными показателями. В настоящее время в среднем за сутки вывозится 26 тысяч кубических метров снега. С начала зимы общий объем вывезенного снега составил около 159 тысяч кубометров.

Ежедневно на расчистке городских магистралей и улиц работает около двух тысяч единиц специализированной техники и более 1,3 тысячи работников, занимающихся ручной уборкой. В период новогодних праздников к работе по очистке внутриквартальных территорий дополнительно привлекались в среднем четыре тысячи дворников и свыше 800 единиц техники.

