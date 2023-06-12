Невидимая защита: косметолог рассказала, как не потерять естественную красоту и спастись от солнца

Косметолог Екатерина Джанкулова заявила, что девушкам, которые чувствуют себя некомфортно, когда выходят на улицу без макияжа, не стоит отказываться от тонального крема.

Сейчас популярность набирает естественная красота, основным принципом которой является отказ от декоративной косметики, в частности от тонального крема. Однако есть девушки, которых летом мучают проблемы, связанные с кожей лица. Они стесняются выйти на улицу не накрашенными и регулярно используют тональный крем.

Джанкулова подчеркнула, что современные тональники не наносят никакого вреда коже лица. Кроме того, со стороны кажется, что девушка вообще не использовала косметику.

«Если выбрать хороший тональник, то в любое время года он будет создавать защиту от ультрафиолета. При этом будет казаться, что на лице ничего нет. Если же у девушки есть серьезные проблемы с акне, то стоит обратиться к специалисту, чтобы подобрать подходящий крем» — сказала косметолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Джанкулова порекомендовала девушкам использовать летом пенки и лосьоны для умывания.

О том, какими средствами нужно пользоваться во время отдыха на солнце, чтобы не навредить коже лица, читайте здесь.