Невидимок больше нет: кого ГИБДД Тверской области начала первыми ловить на дорогах
В Тверской области ГИБДД массово штрафует за номера без российского флага
Дорожная полиция Тверской области усилила контроль за соблюдением правил оформления государственных регистрационных знаков. Всего за четыре дня инспекторы выявили десятки нарушителей, чьи номера не соответствуют новым законодательным нормам, вступившим в силу в 2025 году, пишет Новосвят.
Новые требования закона: флаг стал обязательным
Согласно обновленным правилам, с 1 января 2025 года изображение Государственного флага РФ на регистрационных знаках транспортных средств стало обязательным элементом. Сотрудники Госавтоинспекции в Тверской области в ходе масштабных рейдов за последние четверо суток обнаружили 20 водителей, которые игнорировали это требование.
Важно отметить, что закон не имеет обратной силы в отношении старых номеров. Если ваш автомобиль был поставлен на учет до 1 января 2025 года и на знаках отсутствует триколор, специально менять их не нужно — эксплуатация таких транспортных средств остается полностью легальной. Под санкции подпадают только те владельцы, которые получили номера без флага уже после вступления новых норм в силу.
Наказание для нарушителей и статья КоАП
Управление автомобилем, на котором установлены «новые» знаки без триколора, квалифицируется правоохранителями как административное правонарушение. Согласно части 1 статьи 12.2 КоАП РФ, использование регистрационных знаков, не соответствующих государственному стандарту, влечет за собой:
- официальное предупреждение от инспектора;
- административный штраф в размере 500 рублей.
Несмотря на сравнительно мягкое наказание, инспекторы пресекают движение таких машин и обязывают владельцев привести знаки в соответствие с требованиями ГОСТа.
Мифы о камерах фиксации и скрытых номерах
Среди автомобилистов распространилось мнение, что отсутствие флага на номере якобы помогает избежать штрафов с камер автоматической фиксации нарушений. В Госавтоинспекции эти предположения официально опровергли. Специалисты ведомства пояснили, что современные комплексы фото- и видеофиксации ориентируются на буквенно-цифровой код и контрастность символов. Отсутствие цветного триколора никак не мешает камерам распознавать номер и выписывать штрафы за превышение скорости или другие нарушения правил дорожного движения.
Рекомендации водителям Тверской области
Владельцам автомобилей, которые приобрели или перерегистрировали транспорт в 2025–2026 годах, рекомендуется проверить свои регистрационные знаки. Если вы заказывали дубликаты в частных компаниях, убедитесь, что на них присутствует флаг РФ. Дорожные рейды в регионе продолжаются, и наличие «неправильного» номера может стать поводом для лишней остановки патрулем и составления протокола.