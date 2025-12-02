«Невидимые» дома нашли в российском поселении: они парализовали работу служб ЖКХ

Новый глава кузбасского Междуреченска Павел Камбалин, принявший город после громкой отставки предшественника, решил лично разобраться с одним из главных зимних раздражителей — уборкой снега в частном секторе. Об этом пишет VSE42.Ru .

Объезд поселков Ольжерас и Чебалсу выявил не только локальные косяки подрядчиков, но и куда более глубокую системную проблему, парализующую нормальную работу коммунальных служб. Оказалось, что многие жилые дома в городе фактически не существуют для официальной статистики и планирования: они не стоят на кадастровом учете, а их земельные участки не оформлены должным образом.

Во время инспекции на улицах Вахрушева, Карбышева и других глава лично убедился в неоднородности качества работ. Где-то снег убран хорошо, а на той же улице Логовой в Чебалсу целые подъездные пути остались занесенными.

Камбалин дал прямое поручение подрядчикам исправить ситуацию на проблемных участках, пообещав держать исполнение на особом контроле.

Сибирское издание напомнило, что летом 2025 года жители жаловались напрямую губернатору Кузбасса Илье Середюку на антисанитарию и запущенность города. После шокирующей личной проверки, где губернатор увидел грудящийся мусор, некошеную траву и облупившуюся краску, прежний мэр Сергей Перепилищенко подал в отставку. Теперь же выясняется, что корень проблем лежит не только в нерадивости подрядчиков, но и в годах накопленной юридической неразберихи. Иначе жители объяснить «невидимые» для служб ЖКХ дома не могут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье к зиме подготовили около 3,5 тыс. единиц коммунальной техники для уборки.