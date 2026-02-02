«Невидимые ловушки под снегом». Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах

Большая часть «зимних» штрафов выписывается из-за невидимой под снегом и грязью дорожной разметки. Однако, как рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник Центр» Александр Шиманский, существуют и другие, менее очевидные причины для наказания.

Например, штраф за неправильную парковку можно получить, даже если часть автомобиля находится на разрешенном месте. Достаточно, чтобы багажник или капот нависали над тротуаром, мешая пешеходам, которым и без того сложно передвигаться по заснеженным улицам. Недовольные граждане часто фиксируют такие нарушения через онлайн-сервисы. Другая типичная ситуация — парковка на газоне, скрытом под снегом.

«Время года или высота снежного покрова значения не имеют — оспорить такое наказание в суде практически нереально. Поэтому важно понимать, где заканчивается проезжая часть и начинается территория озеленения. Для проверки стоит использовать карты в телефоне: на летних панорамах обычно четко видно расположение газонов», — предупредил Шиманский.

Кроме того, зимой водителям теоретически могут выписать штраф за чрезмерно долгий прогрев машины во дворе, за неочищенный от снега и льда кузов, а также за неработающие стеклоочистители. Хотя такие меры применяются нечасто, адвокат советует автовладельцам проявлять особую бдительность в холодный сезон.

Ранее сообщало о том, что НАС предложил не штрафовать водителей за нарушения разметки в сильный снегопад.