Невидимые спасатели Черного моря: как бактерии за полтора года очистили Анапу от мазута

Спустя полтора года после крушения танкеров в Керченском проливе ученые Института океанологии РАН зафиксировали уверенное восстановление экосистемы Черного моря. В ходе апрельской экспедиции «Черное море — 2026» специалисты обнаружили живых моллюсков, медуз, рыб и даже дельфинов в районе Анапы — одном из наиболее пострадавших от разлива мазута участков побережья, передает « Янтарный край ».

Главными героями процесса стали невидимые глазу «санитары» — нефтеокисляющие бактерии. Еще в январе 2026 года ученые Института биологии южных морей РАН зафиксировали рекордную концентрацию этих микроорганизмов в акватории, прилегающей к месту аварии. Бактерии используют углеводороды в качестве источника питания, расщепляя их до безопасных соединений.

Исследования подтвердили, что разлив не нанес непоправимого ущерба экосистеме. Состояние зоопланктона, медуз и двустворчатых моллюсков в шельфовых водах не показало значимых негативных изменений. Концентрации углеводородов в воде и донных отложениях вернулись к естественному природному фону, что исключает угрозу для морских организмов.

Эксперты прогнозируют, что полное самоочищение Черного моря займет около трех лет. При этом академик РАН Геннадий Матишов уже в июне 2026 года заявил, что сегодня анапские пески благоприятны для отдыха. Единственная сохраняющаяся угроза — остатки мазута в затонувших танкерах, поэтому экологический мониторинг акватории будет продолжен.