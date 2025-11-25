«Невинное любопытство»: россиянам грозят штрафы за подглядывание за соседями

Юрист Дмитрий Бондарь предупредил, что даже невинный снимок многоэтажки из своего окна может привести к судебному иску, если в кадр попали соседи. Об этом сообщает Lenta.ru.

Любопытство в отношении жизни соседей теперь может дорого обойтись. Специалист в сфере жилищного права Дмитрий Бондарь разъяснил, что целенаправленная съемка или постоянное наблюдение за чужими окнами квалифицируется как незаконный сбор информации о частной жизни. Подобные действия попадают под статью 137 Уголовного кодекса.

Особую опасность, по его словам, представляют кадры, на которых запечатлены обнаженные люди или интимные сцены. Наличие специальной техники — камер с мощным зумом, биноклей или дронов — суд расценит как отягчающее обстоятельство. Максимальное наказание за такое вторжение достигает двух лет лишения свободы. Если же пострадавшим окажется несовершеннолетний, срок может составить до пяти лет.

Юрист советует проявлять осмотрительность при публикации любых фото с видом на соседние окна. Снимок фасада здания или мягкого света из окна не противоречит закону. Но если в кадре хорошо видны люди, это уже основание для иска о компенсации морального вреда.

