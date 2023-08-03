«Невинный» сбор еловых шишек обернулся для жителя Перми годом исправработ

32-летний житель Пермского края получил год исправительных работ за то, что собирал шишки. Такое решение принял Кудымкарский городской суд.

Правда, сразу стоит оговориться, что сбор еловых шишек пермяк решил вести весьма своеобразно - мужчина попросту решил срубить несколько деревьев и притащить их ближе к дому, сообщается на сайте краевого ГУ МВД России.

«В ноябре 2022 года мужчина для сбора шишек срубил шесть елей у поселка Веселый Мыс Кудымкарского округа. Документов на вырубку гражданин не имел. Собранные еловые шишки злоумышленник продал, а деревья бросил за ненадобностью», — написано на сайте полиции.

Как уточнили в полиции, суд учел находчивость жителя Пермского края и приговорил мужчину к одному году исправительных работ. Также пермяка обязали выплатить более 100 тыс рублей матущерба и перечислить 10% в доход государства.