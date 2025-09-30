Невинный жест, серьезные последствия: дети погладили кошку и заразили других
Витько: Более 10 человек заболели в Магаданской области из-за кошки
Фото: [Медиасток.рф]
Необычный случай массового заражения произошел в одном из северных регионов России. Причиной заболевания более десяти человек стал контакт с больным животным. Подробнее об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального Минздрава Александр Витько.
Инцидент случился в Хасынском районе Магаданской области. Местные дети погладили на улице кошку, которая оказалась переносчиком инфекции. Вскоре после этого у них проявились симптомы заболевания.
Как сообщил глава регионального Минздрава, в результате пострадало свыше десяти человек. Все они получают помощь у врачей-дерматологов, причем некоторым потребовалась госпитализация в стационар.
В своем обращении представитель ведомства также упомянул о текущей эпидемиологической обстановке в области. Он отметил распространение сезонных ОРВИ, но не уточнил, какое именно заболевание переносила кошка.
Ранее массовое отравление туристов произошло в люксовом турецком отеле.