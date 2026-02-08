«Невозможно дышать»: в Омске расследуют, почему в квартиры проникает запах гари и газа

Подписчики паблика рассказывают о невыносимом запахе, который описывают как смесь дыма, гари и горелой шерсти. Они отмечают, что этот запах проникает даже сквозь закрытые современные окна, вызывая головную боль и делая пребывание в квартирах невыносимым. Администраторы сообщества сообщили, что по факту этих обращений была направлена заявка в экомониторинг Министерства природных ресурсов Омской области. В комментариях жители уточняют локации: на запах «гари с химозой» жалуются у офтальмологической больницы, на «вонь газа» — на пересечении улиц Жукова и Маяковского. О сильнейшем химическом запахе или запахе газа также сообщают с улицы Карла Маркса и Иртышской набережной, которую один из пользователей назвал «газовой камерой».