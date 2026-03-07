Невозможное возможно: как девочка-вундеркинд стала дипломированным специалистом в 13 лет

Юная жительница Москвы Алиса Теплякова завершила обучение в Российском государственном гуманитарном университете. В возрасте 13 лет она стала обладательницей диплома педагога-психолога, успешно защитив выпускную работу на оценку «хорошо». Об этом сообщает « МК ».

Она окончила Российский государственный гуманитарный университет, куда перевелась осенью 2023 года из другого столичного вуза. В РГГУ Алису зачислили сразу на второй курс. Обучение велось в ускоренном темпе с использованием заочной формы и дистанционных технологий, весь процесс занял примерно два с половиной года.

В университете отметили, что академических долгов у несовершеннолетней студентки не возникало. Все задания выполнялись вовремя, а оценки в основном были «хорошо» и «отлично».

Защита дипломной работы состоялась в конце февраля в очном формате. На мероприятие Алиса пришла в сопровождении матери. В вузе подчеркнули, что родители принимали активное участие как в учебном процессе, так и в подготовке финальной работы. Комиссия оценила защиту на «хорошо», после чего девушке вручили диплом.