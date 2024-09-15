New York Post: на Трампа совершена очередная попытка покушения, стрелок задержан

Конгрессвумен Тейлор-Грин сообщила, что на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа совершена новая попытка покушения, пишет New York Post.

По ее словам, это случилось, когда Трамп выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. По предварительной информации, с политиком все в порядке. На этот раз Секретная служба отреагировала оперативно на стрельбу рядом с миллиардером.

Произошедшее подтвердил и сын политика Дональд Трамп-младший. Он сообщил, что стрелок задержан. С его отцом всё в порядке.

«Неподалеку от места стрельбы возле гольф-клуба Трампа был найден автомат AK-47, подозреваемый, предположительно, задержан», — сообщил он в соцсети X.

Подробности инцидента сейчас уточняются.