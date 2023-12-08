Незабываемый мастер-класс провел для юных футболистов Павловского Посада Руслан Нигматуллин

Холодный декабрьский день запомнится ученикам Евсеевской школы в деревне Крупино Павлово-Посадского округа не крепкими морозами, а яркими эмоциями и «горячими» голами. Еще бы, для ребят провел мастер-класс участник чемпионата мира 2002 по футболу в составе сборной России, телеведущий Руслан Нигматуллин.

И ученики, и учителя встретили спортсмена очень тепло и весело. Каждый смог пообщаться с легендарным вратарем, задать ему свои вопросы и даже сделать на память совместную фотографию.

После же того, как ребята вместе с кумиром погоняли мяч, их ждал еще один сюрприз. Нигматуллин вместе с руководителем «ОЛИМПСИТИ» Русланом Позюковым подарил школьниками сетку с новыми мячами.

Кстати, сам спортсмен считает, что такие встречи с детьми, крайне полезны. Возможно, многие после таких бесед и мастер-классов решат серьезно заниматься спортом и непременно достичь заветных целей.