Незаконная рыбалка обернулась для тазовчанина выплатой в более чем 1 млн рублей

Окружная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней говорится о том, что еще в феврале настоящего года житель Тазовского района занимался незаконной рыбной ловлей.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на сообщение ведомства, браконьер осуществлял ловлю с применением запрещенных сетей из лески. Таким образом ему удалось поймать более 100 сигов, сотню чиров, 16 пелядей и пять экземпляров муксуна.

В итоге ущерб, нанесенный государству, оценивается суммой, превышающей один миллион рублей. Также по факту незаконной рыбалки возбудили уголовное дело. Житель ЯНАО был признан виновным, за что приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. А в качестве компенсации браконьер обязан выплатить в казну уже обозначенную сумму.