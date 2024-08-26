Незаконные граффити и рекламу устранили на дорогах в 15 округах Подмосковья
Фото: [Минтранс МО]
Незаконные граффити и рекламу устранили на двух с половиной десятках дорог в 15 муниципалитетах Подмосковья, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в Долгопрудном, Щелково, Королеве, Истре, Красногорске, Богородском и Ленинском округах, Пушкино, Лосино-Петровском и других городских округах.
К примеру, в Долгопрудном очистили от граффити дорожные знаки на проспекте Ракетостроителей и Московской улице, а также убрали наружную рекламу на 1-й Советской улице.
В Богородском округе очистили от граффити и незаконной рекламы остановочные павильоны на Бисеровском шоссе в поселке Рыбхоз, на Малой Московской улице в Старой Купавне, на Заводской улице в Электроуглях.
В министерстве призвали жителей не портить объекты дорожной инфраструктуры. Во-первых, за это грозит административная ответственность, а во-вторых подобные нарушения могут негативно повлиять на безопасность дорожного движения.