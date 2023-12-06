Независимая проверка на заводе в Синьцзяне не обнаружила признаков принудительного труда

По заказу компании Volkswagen был проведен независимый аудит, который не выявил признаков принудительного труда на заводе в китайском регионе Синьцзян, пишет The Associated Press.

Запад обвиняет китайское правительство в нарушении прав человека в отношении уйгурского этнического меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Так, США заблокировали импорт из Синьцзяна, если не будет доказано, что продукция была произведена без использования принудительного труда.

Немецкий автопроизводитель подвергался нападкам за работу своего завода в Синьцзяне.

Независимый аудитор из Human Rights and Responsible Business провел 40 интервью и смог беспрепятственно осмотреть предприятие.

Завод Volkswagen в Урумчи больше не собирает автомобили и функционирует только как дистрибьюторский центр. Около 10 000 автомобилей в год проходят проверку качества, прежде чем попасть к дилерам в регионе. Численность работников завода уменьшилась до 200 с шести с половиной сотен, и лишь четверть персонала составляют уйгуры, остальные работники являются представителями ханьского большинства.