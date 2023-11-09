Независимую оценку качества образования проводят в Подмосковье

В учебных заведениях Московской области проводится независимая оценка качества условий, в которых проходит образовательный процесс. Об этом сообщили в областном Минобразования. В этом году проверку пройдут 886 учебных колледжей, школ и детских садов.

В ведомстве уточнили, что в ней примут участие ученики старше 14 лет и их родители. Им предстоит заполнить анонимную анкету с вопросами о доступности информации об образовательной организации на общедоступных ресурсах, комфортности условий обучения, доброжелательности сотрудников и не только.

«По результатам оценки будут приняты меры по улучшению качества работы. Итоговые результаты проверки будут опубликованы до 31 декабря 2023 года», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.