«Нежный фест» с насыщенной программой пройдет в лесопарке в Мытищах
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16 августа Пироговский лесопарк в Мытищах станет центром добрых дел и веселья. Ровно в 11:00 здесь стартует второй межрегиональный фестиваль «Нежный фест» — яркое событие, где каждый найдет занятие по душе и сможет поучаствовать в благотворительности.
Фестиваль откроется благотворительным забегом, где команды смогут не только проверить свою выносливость, но и помочь нуждающимся. Параллельно развернется сладкое сражение: конкурс на лучший яблочный пирог, где оценивать кулинарные шедевры будут сами гости.
Сцена фестиваля весь день будет жить концертной программой с участием местных коллективов. Для активных гостей подготовили серию спортивных мастер-классов. Для любителей спокойного и творческого отдыха организовали уроки рукоделия.
Каждый посетитель сможет также посетить ярмарку и приобрести на память уникальные изделия ручной работы.
Отметим, что все собранные средства с фестиваля пойдут на закупку оборудования для центра социальной помощи «Мытищинский». Организаторы сделали акцент на том, чтобы праздник приносил не только радость, но и реальную пользу.
Фестиваль также станет уникальной площадкой для бизнес-общения. Предприниматели смогут в неформальной обстановке найти новых партнеров и клиентов.
Подробности и регистрация доступны на сайте нежныйбизнес.рф/nfest2025. Организатор — Союз «Содействие женскому предпринимательству» при поддержке администрации Мытищ.