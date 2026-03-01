Незнание порождает странные идеи: священник Ильяшенко резко выступил против крестов

Протоиерей Александр Ильяшенко объяснил, почему православная церковь выступает против размещения крестов на захоронениях питомцев. Священник в беседе с интернет-изданием « Абзац » назвал эту практику бессмысленной и противоречащей основам вероучения.

Русская православная церковь выступила с разъяснением относительно традиции устанавливать кресты на могилах домашних животных. Настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с изданием «Абзац» заявил, что подобные действия не имеют ничего общего с христианством.

Священнослужитель напомнил, что крест для верующих является символом спасения человечества, которое стало возможным благодаря жертве Иисуса Христа. Этот символ неразрывно связан с человеком, созданным по образу и подобию Божию. Поскольку животные не обладают такой природой, использование креста на месте их захоронения лишено духовного смысла.

Отец Александр также обратился к тем людям, которые уже совершили подобный поступок по незнанию. Он успокоил их, заверив, что никаких негативных последствий для них не наступит. Священник посетовал на общий низкий уровень религиозной грамотности среди населения, из-за которого и рождаются суеверия и странные обычаи. С точки зрения церкви, установка крестов на могилах животных — это абсолютно бессмысленная практика.