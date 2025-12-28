«Ни дня без гольфа». Как Трамп провел время перед саммитом с Зеленским: образ жизни или часть стратегии?

Накануне важных переговоров с Владимиром Зеленским, который в воскресенье впервые посетит резиденцию Мар-а-Лаго, президент США Дональд Трамп провел субботу на поле для гольфа.

По данным пула Белого дома, глава государства вернулся с игры около четырех часов дня (в полночь по московскому времени). В информационном сообщении приведена и деталь его экипировки: «На президенте была белая футболка и белая кепка».

Трамп прибыл во Флориду 20 декабря и с тех пор регулярно играет в гольф, сделав перерыв лишь 25 декабря в католическое Рождество, когда его публичная активность не освещалась. Встрече с украинским коллегой благоприятствует и погода: в Палм-Бич, где расположено поместье президента, в воскресенье ожидается ясно и до +25 градусов.

Ранее сообщалось о том, что Трамп сделал Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье.