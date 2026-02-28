Ни холода, ни тепла: мартовские праздники в столице пройдут без сюрпризов

Существенных снегопадов в период с 7 по 9 марта в Москве и Московской области не прогнозируется, но возможен небольшой мокрый снег с моросью. Об этом в комментарии NEWS.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости». Облачность будет переменной, и днем даже станет проглядывать солнце, отметила она.

Температурный режим останется в рамках ранней весны: ночью столбики термометров будут показывать слабоотрицательные значения, а днем ожидается несущественная оттепель. Ни резкого похолодания, ни аномального тепла синоптик не обещает — погода будет типичной для начала марта.

Напомним, что 27 февраля в Москве был обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова. Это уже шестой рекорд за февраль и восьмой с начала года. Сугробы в столице продолжают оставаться аномально высокими, но активное таяние начнется только с приходом устойчивого тепла.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Московском регионе 28 февраля будет до плюс 3 градусов и пройдет дождь.