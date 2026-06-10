Реконструкция, строительство и обновление: в Павловском Посаде обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры

Как стало известно в ходе встречи, на территории округа продолжают реализовывать государственную программу. Основные направления, которые обсуждали участники, — капремонт сетей, реконструкция котельных, строительство блочно-модульных котельных, обновление теплотрасс, а также реконструкция водозаборных узлов и систем водоотведения.

Генеральный директор «Мособлводоканала» Владимир Векленко выступил с докладом. Он сообщил, что сейчас в округе в работе находятся 27 объектов. Все они входят в программу развития инфраструктуры, рассчитанную до 2028 года. Работы ведутся в трех сферах: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

23 из 27 объектов планируют полностью сдать уже в текущем году. Ответственным за все мероприятия является «Мособлводоканал».

«Планы масштабные — ждем результатов, которые напрямую повлияют на качество коммунальных услуг для жителей округа. Следите за новостями», — сказал ВРИП Главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.