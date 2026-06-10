«Настоящие варвары»: художник Мирошник готов помочь восстановить панораму «Оборона Севастополя»

В беседе с интернет-изданием «Абзац» российский художник Константин Мирошник заявил , что намерен лично включиться в процесс реставрации знаменитой батальной панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Свое решение живописец объяснил реакцией на удар, нанесенный украинской стороной по этому уникальному объекту культурного наследия.

Мирошник подчеркнул, что случившееся для него — не просто новость, а событие с глубоко личным измерением. Его наставник когда-то уже занимался восстановлением этого монументального полотна после разрушений, причиненных Великой Отечественной войной. Художник также отметил, что для такой тонкой и сложной реставрации потребуется привлекать специалистов экстра-класса.

«Конечно, готов [принять участие в восстановлении панорамы]. Мой учитель Алексей Николаевич Горохов, который подготавливал меня к Академии живописи, принимал участие в восстановлении утраченной картины Рубо. Когда в 1941 году пострадала работа, московские художники написали ее заново. И сейчас по ней ударили фашисты опять. Картина Рубо — это наследие, которое должны видеть не то что наши дети, но и внуки, и правнуки, и навсегда. Настоящие варвары — они бьют по нашим символам. Я и моя жена Наталья готовы участвовать в восстановлении этого шедевра, потому что там нужны художники высокого класса», — заявил Мирошник.

Художник также отметил, что реставрационные работы требуют спокойного, вдумчивого подхода и могут растянуться примерно на пять лет. Чтобы достоверно воспроизвести историческое полотно, необходимо полностью погрузиться в традиции академической живописи. Современные же художественные направления в данном случае окажутся совершенно неуместны.

«Надо детально посмотреть, что там утрачено, что вышло, как это получилось. Может быть, что-то осталось. И это прекрасно, потому что передний предметный план — это одно, а картина — совсем другое. Тут нужен высокий реализм Франца Рубо, современное искусство здесь не поможет», — заключил он.

По данным издания, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что здание, где находится панорама «Оборона Севастополя», практически полностью разрушено в результате удара со стороны украинских вооруженных формирований.

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