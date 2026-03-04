Ни капли в канистру: в Петербурге ввели неожиданный запрет для несовершеннолетних

В Петербурге вводится необычное ограничение, которое наверняка удивит многих автомобилистов и их детей. Губернатор Александр Беглов подписал решение Оперативного штаба о запрете продажи нефтепродуктов лицам, не достигшим 18 лет. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба администрации города.

Мера будет действовать временно — с 9 марта по 31 декабря 2026 года. На всех автозаправочных станциях города вводится запрет на отпуск бензина, дизеля и других нефтепродуктов в любую тару подросткам. Хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим АЗС, предписано обеспечить неукоснительное соблюдение этого правила.

В администрации пояснили, что решение принято в рамках усиления мер общественной безопасности, предусмотренных Указом Президента РФ от октября 2022 года. Цель — снизить риски использования горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях. Это часть комплекса мероприятий по охране общественного порядка в городе.

Таким образом, если подросток придет на заправку с канистрой, продать ему топливо не смогут ни в каком объеме.