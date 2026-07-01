Ни очередей за минералкой, ни толп у Петушка: куда исчезли туристы из Горячего Ключа в разгар сезона

Популярный у краснодарцев курорт выходного дня неожиданно опустел в разгар сезона. Краснодарка Екатерина вместе с подругой посетила Горячий Ключ в последнее воскресенье июня и была поражена отсутствием привычных толп. Обычно по выходным сюда съезжаются сотни, если не тысячи жителей краевой столицы, однако в этот раз туристические тропы, источники и кафе стояли полупустыми, передает krd.gorod.space .

По наблюдениям девушки, в городе-курорте находились в основном отдыхающие санаториев — люди старшего возраста, прибывшие на лечение. Очередей за знаменитой минералкой не было. В грузинский ресторан, где она планировала поужинать, попасть не удалось из-за выпускного банкета, зато в соседней пиццерии, куда раньше было не пробиться, занятыми оказались лишь несколько столиков. Цены при этом удивили: «Цезарь» обошелся в ₽850. Некоторое оживление началось лишь после шести вечера, когда постояльцы санаториев вышли на вечерний променад.

Сама Екатерина отметила, что Горячий Ключ заметно преобразился: тропы от Дантова ущелья до скалы Петушок наконец обустроили удобными дорожками с ограждениями, так что теперь маршрут доступен и детям, и пожилым людям. Причины же безлюдья, предположительно, кроются в двух факторах. Летом у жителей Кубани появляется альтернатива в виде Черного моря, а непростая ситуация с топливом вынуждает экономить бензин. Екатерина добавила, что на обратном пути в Краснодар ей удалось заправить ограниченные 30 литров на трассе М-4 «Дон», простояв в очереди около получаса, что по нынешним реалиям считается очень быстро.