«Ни одной версии достоверной вы не найдете»: нападение акулы на туриста в Египте не было связано с брачным периодом

В Хургаде акула убила 23-летнего молодого человека, который, по сообщениям СМИ, ранее проживал в Балашихе.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, в каких случаях подобное происшествие может повлиять на спрос путешественников. Эксперт подчеркнул, что туроператоры уже более 28 лет внимательно следят за статистикой нападения акул на человека в Красном море.

«За это время было около двух десятков нападений. Российские туристы пострадали менее десятка раз. Если возможно повторное нападение, то оно происходит в 90 процентах случаев не позже 5-6 дней. Вот тогда поток туристов падает процентов на 20-25», — рассказал Мкртчян корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник подчеркнул, что если нападение акулы-людоеда носит разовый характер, то тогда падение спроса не наблюдается — люди это воспринимают как некую случайность. Поэтому все решат ближайшие 5-6 дней.

«Вы слышали наверняка, что акулу поймали и отправили на исследование. Это не первая и не последняя атака акулы в Красном море», — отметил Мкртчян.

В некоторых СМИ пишут, что сейчас у этих хищных животных брачный период, поэтому они ведут себя агрессивно. Эксперт опроверг эти сведения.

«Никто не знает, почему нападают акулы. Брачный период у них начинается через месяц. А вообще версий множество: кто-то говорит, что затонула яхта с продуктами, кто-то — что перевозили бараньи туши в рефрижераторе и выбросили в море. Ни одной версии достоверной вы не найдете, в основном это фейки», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, как нападение акулы на человека в Египте изменит спрос туристов.