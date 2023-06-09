«Это не последняя атака»: стало известно, как нападение акулы на человека в Египте изменит спрос туристов

Трагедия на египетском курорте потрясла многих. От зубов акулы в Хургаде погиб 23-летний молодой человек, по сообщениям СМИ — уроженец подмосковной Балашихи. Морской хищник напал на него возле пляжа отеля «Dream Beach».

Повторное нападение

Как сообщают «Известия», мать погибшего увезли на скорой после того, как она узнала о случившемся. Переживают не только родные трагически ушедшего из жизни парня. Многие туристы, которые собирались в Египет, озадачены — стоит ли ехать туда, где на тебя могут напасть?

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, в каких случаях подобное происшествие может повлиять на спрос путешественников. По его словам, самые серьезные последствия могут возникнуть, если такой инцидент не будет «разовой акцией».

Эксперт подчеркнул, что туроператоры уже более 28 лет внимательно следят за статистикой нападения акул на человека в Красном море.

«Мы следим за этим с того времени, когда первые чартеры из России отправились на Красное море. За это время было около двух десятков нападений акул на человека. Российские туристы пострадали менее десятка раз. Если возможно повторное нападение, то оно происходит в 90 процентах случаев не позже 5-6 дней. Вот тогда поток туристов падает процентов на 20-25», — рассказал Мкртчян корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Брачный период?

Собеседник подчеркнул, что если нападение акулы-людоеда носит разовый характер, то тогда падение спроса не наблюдается — люди это воспринимают как некую случайность. Поэтому все решат ближайшие 5-6 дней.

«Вы слышали наверняка, что акулу поймали и отправили на исследование. Это не первая и не последняя атака акулы в Красном море. Не надо иллюзий — они водятся там и будут нападать через 5, 10 и 100 лет», — отметил Мкртчян.

В некоторых СМИ пишут, что сейчас у этих хищных животных брачный период, поэтому они ведут себя агрессивно. Эксперт опроверг эти сведения.

«Это сказки. Каждый раз никто не знает, почему нападают акулы. Брачный период у них начинается через месяц. А вообще версий множество: кто-то говорит, что затонула яхта с продуктами, кто-то — что перевозили бараньи туши в рефрижераторе и выбросили в море. Ни одной версии достоверной вы не найдете, в основном это фейки», — сказал собеседник.

Ранее эксперт по выживанию рассказал, как спастись от акулы.