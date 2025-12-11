«Ни продать, ни переоформить». Квартира Ларисы Долиной все еще находится под арестом

Согласно им, постановление об аресте жилья было вынесено изначально в августе 2024 года полицией, а через несколько дней квартиру уже арестовал Таганский районный суд, в феврале этого года арест был продлен, но так и не был снят.

Таким образом, имущественный спор или следственные действия в отношении объекта длятся уже более полугода. Наложенное обременение делает невозможным любые операции с недвижимостью: ее нельзя продать, подарить или каким-либо иным способом изменить право собственности до снятия судебных ограничений.

Ранее сообщалось о том, что Долиной не придется платить всю сумму налогов за скрытый коттедж.