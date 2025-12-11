«Ни продать, ни переоформить». Квартира Ларисы Долиной все еще находится под арестом
Московская квартира Ларисы Долиной до сих пор находится под арестом
Как выяснило РИА Новости на основе анализа официальных данных ЕГРН, квартира известной певицы Ларисы Долиной продолжает оставаться под судебным арестом.
Согласно им, постановление об аресте жилья было вынесено изначально в августе 2024 года полицией, а через несколько дней квартиру уже арестовал Таганский районный суд, в феврале этого года арест был продлен, но так и не был снят.
Таким образом, имущественный спор или следственные действия в отношении объекта длятся уже более полугода. Наложенное обременение делает невозможным любые операции с недвижимостью: ее нельзя продать, подарить или каким-либо иным способом изменить право собственности до снятия судебных ограничений.
Ранее сообщалось о том, что Долиной не придется платить всю сумму налогов за скрытый коттедж.