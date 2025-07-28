Ни свет ни заря: автопутешественники под утро пошли на штурм Крымского моста

В данный момент на подъезде к пункту ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 424 автомобиля. В среднем ожидание занимает около двух часов. Об этом информирует Телеграм-канал «Крымский мост. Оперативная информация».

По информации, полученной из источника, на 4 часа утра перед пунктом ручного досмотра в Керчи не было очередей. Движение осуществлялось в обычном режиме.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 424 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении Телеграм-канале.

Что стало причиной резкого увеличения пассажиропотока, остается загадкой. Выходные прошли, на дворе середина ночи. И тем не менее у досмотрового пункта очередь из машин продолжает увеличиваться.

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