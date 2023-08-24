«Ни у кого такого опыта нет»: выяснилось, на чьей стороне могут сражаться бойцы ЧВК «Вагнер»

После гибели создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остро встал вопрос о том, как дальше будет существовать его детище. Войдет ли организация в ВС РФ, сольется с армией Белоруссии или же продолжит прежнюю деятельность под иным руководством — на эти вопросы ответил военный эксперт Борис Джерелиевский.

По словам собеседника, армия России или Белоруссии навряд ли заинтересуют «вагнеровцев». Но перемены произойти могут.

«Для них, для большинства, является принципиальной работа именно в ЧВК. Я думаю, компания просто-напросто трансформируется или, может быть, сохранит бренд, будет в том же формате. Изменится руководство только. Или может ЧВК разделится на несколько аналогичных организаций», — поделился мнением собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут также осесть в Белоруссии и стать уже местной организацией, дабы действовать в интересах страны, например, тренируя армию или участвуя в конфликтах.

По его мнению, вопрос заключается в самой нише негосударственных военных организаций. Они, как показала практика, эффективны везде: в Африке, на Ближнем Востоке, на Украине.

«У большинства армий мира нет никакого боевого опыта, за исключением российской и украинской. Даже тот опыт, который имеет Запад, он весьма ограничен. НАТО участвует исключительно в полицейских операциях и колониальных войнах. А того опыта, который получили «вагнеровцы» на Украине, ни у кого нет», — подчеркнул Джерелиевский.

Ранее политолог рассказал, что будет с ЧВК «Вагнер» в случае гибели Пригожина.