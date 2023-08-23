«Такими активами не разбрасываются»: что будет с ЧВК «Вагнер» в случае гибели Пригожина

В Тверской области недалеко от населенного пункта Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy. Лайнер следовал из Москвы в Санкт-Петербург, пишет МЧС. Все 10 человек, которые находились на борту, погибли.

По информации СМИ, самолет принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Как сообщала Росавиация, сам он тоже числился в списках пассажиров.

Гибель известного российского предпринимателя и военного деятеля пока не подтверждается, однако вопрос о том, что будет с частной военной компанией в случае, если эта информация окажется правдивой, уже интересует пользователей соцсетей.

Политолог, генеральный директор ООО «Института коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров отметил, что ЧВК «Вагнер» получила свое развитие не только благодаря Пригожину.

«Не Пригожин превратил компанию в эффективный инструмент российской внешней политики. Сложно сказать, кому достанется этот специфичный бизнес, но можно быть уверенным, что государство не бросит «вагнеровцев» на произвол судьбы — такими активами не разбрасываются», — пояснил Сипров корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем более, уточнил собеседник, «фронт работ» для этой ЧВК расширился, например, в Африке.

Эксперт подчеркнул, что в крушении лайнера, возможно, найдут украинский след. И не только.

«Убрать харизматичного и популярного в России главу лучшей нашей ЧВК удобнее всего руками СБУ или ГУР. А вот планировщики этого и других громких терактов на территории России, вероятнее всего, находятся не в Киеве. Известно, что атаки на Крымский мост готовились с участием специалистов британской разведки МИ-6. Сегодняшняя «акция» по почерку напоминает их работу», — отметил Сипров.

Ранее выяснились причины крушения самолета Пригожина и его возможной гибели.