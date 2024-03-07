NI: Украина стала кладбищем для американских танков Abrams

На Украине в зоне проводимой Россией СВО с каждым днем растут потери хваленых танков США M1 Abrams, констатировал обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.

Потеря только за первую неделю, с момента вступления Abrams в бой, сразу трех бронемашин показали, что данная техника ничем не лучше другой, приводится в материале издания.

«Менее чем за неделю Украина потеряла три M1 Abrams. Несмотря на бравурные заявления американских официальных лиц о якобы решающей роли Abrams на поле боя, американские машины не оправдали завышенных ожиданий», — отметил Сучиу.

Журналист добавил, в таких реалиях нельзя не согласиться с недавними утверждениями пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, сказавшего, что американские Abrams будут точно так же гореть на поле боя, как и любая другая военная техника ВСУ.

«Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные», — заключил автор.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.