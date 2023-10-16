«Ничего не отменяем»: у певца SHAMAN грандиозные планы, несмотря на травму

Певец SHAMAN повредил ногу во время концерта в Кремлевском дворце. Исполнение композиции Максима Фадеева «Танцы на стеклах» Ярослав Дронов сопроводил пластическим номером — прошел по дорожке из битого стекла. Обойтись без травм не удалось.

Как сообщает «Пятый канал», перед выступлением музыкант учился опасному трюку, а во время него не прервал шоу, даже несмотря на травму. Теперь же ему предстоит восстановление, о ходе которого нам рассказал руководитель пресс-службы певца Антон Коробков-Землянский.

«Действительно, Ярослав порезался, когда танцевал на стеклах. Вчера вышел в бинтах, проводил второй сольный концерт в Кремле. Прошло все нормально, нога заживает», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Представитель Дронова подчеркнул, что случившееся не отразится на его планах. Все графики, в том числе концертные, останутся неизменными.

«У нас после Кремля пойдет съемочный период, различные программы. Даже на первую после инцидента неделю запланировано много съемок. Стараемся артиста беречь, но ничего не отменяем», — добавил Коробков-Землянский.

Ранее SHAMAN рассказал об эмоциях во время выступления с Путиным.