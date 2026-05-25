«Ничего предосудительного в этом нет»: в РПЦ высказались об «оживлении» умерших с помощью нейросетей

Настоятель храма Феодоровской иконы Божией Матери, игумен Марк в беседе с КТВ-ЛУЧ рассказал о церковном взгляде на технологию, позволяющую «оживлять» на фотографиях и видео ушедших из жизни родственников с помощью искусственного интеллекта. По его словам, сама по себе технология не несет в себе ничего греховного, и если человек хочет таким образом сохранить память о близком, это вполне допустимо.