«Ничто больше не работает»: лидер профсоюзов обвиняет правительство тори в развале Великобритании

Новый лидер Конгресса профсоюзов Великобритании Пол Новак в своей программной речи заявил, что консерваторы «сломали Британию», передает Sky News.

«В этой стране больше ничего не работает, и это никого в правительстве не волнует. Консерваторы сломали Британию», – сказал Новак, выступая перед делегатами профсоюзов в Ливерпуле.

Он обратил внимание на нерешенные проблемы с очисткой рек от сточных вод, на разрушающийся бетон в школах, проблемы в здравоохранении и транспорте.

При этом правительство находит время для нападок на право на забастовку, отметил Новак.

Он имел ввиду законопроект о забастовках, который позволяет работодателям жизнеобеспечивающих отраслей увольнять сотрудников за невыход на работу в день забастовки.