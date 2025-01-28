Нидерландская ING Group решила продать банковский бизнес в РФ

Финансовая группа ING из Нидерландов решила продать свой бизнес в России, что фактически завершит ее операции на российском рынке, сообщили в компании.

ING владеет полностью акциями ИНГ Банка (Евразия), работающего с 1993 года, который на декабрь 2024 года занимал 66-ю позицию в списке российских банков.

Покупателем выступает АО «Глобал Девелопмент», компания, которая, как сообщает ING, принадлежит москвичу, который имеет опыт в области факторинговых услуг. По данным СПАРК, «Глобал Девелопмент», зарегистрированная в ноябре 2024 года с уставным капиталом 15 тыс. руб., возглавляется Андреем Муравьевым, также руководящим фирмой «АА Групп».

Сделка требует одобрения регуляторов и ожидается, что она будет закрыта в третьем квартале 2025 года. Сумма сделки не раскрывается. Обслуживание клиентов в России продолжится под новым брендом.

ING сообщила, что с февраля 2022 года она не заключала новых контрактов с российскими компаниями и значительно сократила свою деятельность в стране, что привело к уменьшению кредитования более чем на 75%. Ожидаемые убытки составят примерно €0,7 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Microsoft проявляет интерес к приобретению популярной соцсети для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok.