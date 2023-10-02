Нидерланды не могут вместить украинских беженцев
Фото: [EPA]
Власти нидерландского города Утрехт бьют тревогу из-за нехватки мест в центре приема украинских беженцев, сообщает NRC.
В рассчитанном на 100 человек центре в настоящее время проживает вдвое больше мигрантов.
Мэр города Шарон Дейксма призвала регионы выделить больше мест для размещения украинских беженцев.
В центре отмечают, что в прошлом году за помощью обращались по пять человек в день, а за один вчерашний день соискателей мест было 45. Причем в последнее время в приют обращаются мужчины, не желающие воевать в украинской армии.