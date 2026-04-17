«Никакая машина не даст опыта встречи со Христом»: Вахтанг Кипшидзе оценил идею анонимного ИИ-чата для исповеди

В Русской православной церкви оценили потенциальную опасность использования искусственного интеллекта в качестве альтернативы живому общению со священнослужителем. Поводом для обсуждения стал необычный эксперимент корреспондента ТАСС , который попросил нейросеть сгенерировать вопрос для представителя Московского патриархата.

Искусственный интеллект предложил поинтересоваться, не создает ли анонимный чат с ИИ риск подмены таинства исповеди, порождая иллюзию прощения и освобождая человека от стыда перед Богом, но при этом не давая подлинной благодати.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, выступая на конференции «Вера и дело», признал, что сгенерированный нейросетью запрос попал в самую точку.

«Тот, кто сгенерировал этот вопрос, прав. <…> Дегуманизация общения со священником, дегуманизация вообще контакта с миром веры, она разрушительна, потому что христианство — это не совокупность каких-то вероучительных требований и норм. Христианство — это опыт переживания встречи со Христом прежде всего», — заявил Кипшидзе.

Представитель РПЦ подчеркнул, что без личного опыта прикосновения к Спасителю подлинная вера невозможна, и именно ради сохранения и обновления этого опыта верующие регулярно участвуют в таинстве Причастия.