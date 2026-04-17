«Никакая машина не даст опыта встречи со Христом»: Вахтанг Кипшидзе оценил идею анонимного ИИ-чата для исповеди
В Русской православной церкви оценили потенциальную опасность использования искусственного интеллекта в качестве альтернативы живому общению со священнослужителем. Поводом для обсуждения стал необычный эксперимент корреспондента ТАСС, который попросил нейросеть сгенерировать вопрос для представителя Московского патриархата.
Искусственный интеллект предложил поинтересоваться, не создает ли анонимный чат с ИИ риск подмены таинства исповеди, порождая иллюзию прощения и освобождая человека от стыда перед Богом, но при этом не давая подлинной благодати.
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, выступая на конференции «Вера и дело», признал, что сгенерированный нейросетью запрос попал в самую точку.
«Тот, кто сгенерировал этот вопрос, прав. <…> Дегуманизация общения со священником, дегуманизация вообще контакта с миром веры, она разрушительна, потому что христианство — это не совокупность каких-то вероучительных требований и норм. Христианство — это опыт переживания встречи со Христом прежде всего», — заявил Кипшидзе.
Представитель РПЦ подчеркнул, что без личного опыта прикосновения к Спасителю подлинная вера невозможна, и именно ради сохранения и обновления этого опыта верующие регулярно участвуют в таинстве Причастия.
«Разумеется, этого опыта не может предоставить никакая машина», — резюмировал он, дав понять, что никакие, даже самые совершенные технологии не способны заменить живое человеческое и духовное общение.