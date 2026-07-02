«Никакая женщина с мамой на поезде из Саратова»: Собчак высказалась о наследстве сына и возможной невестке

«Я бы заранее все предусмотрела, чтобы никакая женщина с мамой на поезде из Саратова моего Платошу… Это блондин, маленький, [учит] китайский, вот эти репетиторы. Слушай, сколько сейчас репетиторы стоят — это вообще! Рядом с ним такая мама! И он захочет какую-нибудь сильную хабалку из провинции? (…) Нет-нет. Я бы все заранее [предусмотрела]», — высказалась ведущая.