«Никакая женщина с мамой на поезде из Саратова»: Собчак высказалась о наследстве сына и возможной невестке
Собчак призналась, что не допустит романа сына с девушкой из провинции
Ксения Собчак в эфире шоу «Что о тебе думают?» призналась, что не допустила бы ситуации, при которой ее сын Платон переписал бы наследство на возлюбленную из провинции. Запись передачи опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Певец Прохор Шаляпин задал телеведущей прямой вопрос: как бы она отреагировала, если бы повзрослевший сын решил передать все свое состояние избраннице? Ответ прозвучал без колебаний — Собчак заявила, что заранее все предусмотрит, чтобы никакая женщина с мамой на поезде из Саратова не покусилась на ее Платошу.
«Я бы заранее все предусмотрела, чтобы никакая женщина с мамой на поезде из Саратова моего Платошу… Это блондин, маленький, [учит] китайский, вот эти репетиторы. Слушай, сколько сейчас репетиторы стоят — это вообще! Рядом с ним такая мама! И он захочет какую-нибудь сильную хабалку из провинции? (…) Нет-нет. Я бы все заранее [предусмотрела]», — высказалась ведущая.