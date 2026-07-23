«Никакие деньги не заставят»: близняшки с OnlyFans раскрыли черту, которую не перейдут даже за миллион

Сестры-близнецы Джулия и Лорен Берч, ведущие страницу на платформе OnlyFans, рассказали о наиболее частых запросах от подписчиков. По их словам, зрители регулярно просят девушек поцеловаться или совершить более откровенные действия, однако у обеих есть граница, которую они не переступят ни за какие деньги. Об этом пишет Creatorzine .

Джулия призналась, что некоторые предложения выглядят довольно странно. Однажды поклонник попросил сестер пощекотать друг друга на камеру исключительно для того, чтобы выяснить, кто из них сильнее боится щекотки. Лорен, в свою очередь, пожаловалась, что аудитория склонна воспринимать близняшек как единое целое, ожидая от них одинаковых причесок, одежды и манеры поведения. Недавнее решение Джулии набить татуировку на руке вызвало неодобрение подписчиков. При этом сестер не задевает, когда поклонники выбирают среди них любимицу.