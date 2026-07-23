«Никакие деньги не заставят»: близняшки с OnlyFans раскрыли черту, которую не перейдут даже за миллион
Сестры-близняшки Берч: подписчики с OnlyFans просят нас поцеловаться на камеру
Сестры-близнецы Джулия и Лорен Берч, ведущие страницу на платформе OnlyFans, рассказали о наиболее частых запросах от подписчиков. По их словам, зрители регулярно просят девушек поцеловаться или совершить более откровенные действия, однако у обеих есть граница, которую они не переступят ни за какие деньги. Об этом пишет Creatorzine.
Джулия призналась, что некоторые предложения выглядят довольно странно. Однажды поклонник попросил сестер пощекотать друг друга на камеру исключительно для того, чтобы выяснить, кто из них сильнее боится щекотки. Лорен, в свою очередь, пожаловалась, что аудитория склонна воспринимать близняшек как единое целое, ожидая от них одинаковых причесок, одежды и манеры поведения. Недавнее решение Джулии набить татуировку на руке вызвало неодобрение подписчиков. При этом сестер не задевает, когда поклонники выбирают среди них любимицу.